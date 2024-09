GF Eleonora sbotta e nella notte si sente male VIDEO | Ma quando si usa la roba perché non si rimette a posto Neanche a…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Grande Fratello è iniziato solamente da tre giorni ma già c’è stata la prima discussione: protagonista è stata l’ex ragazza di “Non è la Rai“,Cecere, che ha rimproverato i coinquilini di non mettere in ordine e di abbandonare in giro per la casa, gli elettrodomestici che usano. Dopo la sfuriata, per lei L'articolo GF,si): “Masi usa lanon sia” proviene da Webmagazine24.