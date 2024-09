Genova uccide la moglie e si consegna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 16.23 Un uomo di 74 anni ha ucciso la, a Sestri Levante, per poi presentarsi ai Carabinieri e confessare. Ai militari, l'uomo ha detto di aver sparato alla donna, 72 anni, per "liberarla" dalla depressione, visto che lei si rifiutava di prendere i farmaci. Il primo ad accorrere in casa è stato il figlio della coppia, avvisato dal padre. Il corpo della madre era riverso in cucina.