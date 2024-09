Furto di gratta e vinci a conduzione familiare denunciati padre madre e figlia

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) JESI - Avevano messo a punto una tecnica che sembrava infallibile per mettersi in tasca soldi facili. La, 47 anni, lavorava in una pizzeria di un centro commerciale che vendeva anche. Il, 74 anni e la, 66 anni, si sarebbero presentati per due mesi come clienti