Fumo nero dal tetto principio di incendio in una abitazione

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una squadra di vigili del fuoco di Verbania è intervenuta con autoscala nella mattina di oggi, 19 settembre, a Premeno in via per Pollino per undiin un sotto.A prendere fuoco la coibentazione in fiocchi di cellulosa, innescata probabilmente dalla canna fumaria del