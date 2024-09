Formazioni ufficiali Stella Rossa-Benfica Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. La compagine serba è tornata nella massima competizione europa per club dopo aver superato il round di playoff contro i norvegesi del Bodo/Glimt e oggi provano a sfruttare il fattore campo nel match contro la squadra portoghese. Roger Schmidt ha cambiato tanto in estate, ma si affida al solito Angel Di Maria. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.