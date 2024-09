Formazioni ufficiali Feyenoord-Bayer Leverkusen Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. Due squadre che si presentano sostanzialmente al completo alla partita odierna. Gli olandesi sono pronti ad affidarsi a Gimenez, mentre Xabi Alonso è pronto a puntare sul solito Boniface, reduce da una doppietta in Bundesliga, con alle spalle Wirtz. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.