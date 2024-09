Formazioni ufficiali Brest-Sturm Graz Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. Tanta attesa per il debutto europeo del, che non ha iniziato molto bene il campionato quest’anno, ma prova a rialzarsi dopo aver sentito l’inno della. Un ritorno, quello dello, arrivatoie al successo nel campionato austriaco la scorsa stagione ai danni del Salisburgo. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.