Forli strade senza corrente | le foto della città allagata

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torniamo a Forlì. In via Pelacano e via Isonzo i cittadini sono già al lavoro per svuotare garage, cantine e pian terreni dall'acqua color fango. Lesonoelettrica. Qui l'acqua è arrivata intorno alle 2 di notte e nonostante le paratie è entrata nelle case. C'è chi rileva