Foggia sogna da Green City ma non c' è ancora un piano di gestione del verde

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024)in grande e pensa alla, ma per ora non ha undidel.È l’amara constatazione da cui non si sottrae l’assessora all’Ambiente e vice sindaca Lucia Aprile, in apertura dei lavori di un convegno a Palazzo di Città promosso da Confapi, la Confederazione