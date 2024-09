Flashmob sotto la Torre di Pisa | Greenpeace chiede adesione a Trattato sulle armi nucleari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - Un flash mob perre al Comune didi aderire alsulla Proibizione delle. È questa la richiesta avanzata ieri sera dal gruppo locale di, con un sit-inladi. ", vota contro le", si leggeva sugli striscioni esposti dai volontari e dalle volontarie in Piazza dei Miracoli. L’iniziativa, già ripetuta in diverse città italiane, fa parte delle attività di advocacy e mobilitazione che i gruppi locali diportano avanti da due mesi perre l'eliminazione delleatomiche. Il flash mob si inserisce inoltre nella settimana d'azione globale indetta dalla Campagna Internazionale per l'Abolizione delle(Ican), di cuiè partner. Finora, 99 amministrazioni locali italiane hanno aderito all’appello di Ican, tra cui Roma, Torino e Bologna.