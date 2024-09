Fiume tracima alla Chiusaccia a Cotignola

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal Comune dispiegano: "Le copiose acquetestanno percorrendo velocemente via Ponte Pietra. Sono a rischio la zona del parco Pertini e le abitazioni limitrofe, via Bellisario, la via Madonna di Genova, la provinciale X Aprile e i terreni che si sviluppano verso