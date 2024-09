Firenze al Teatro Cartiere Carrara targa a Vanoni e Paoli per i 90 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - Ornellae Gino, “due bellissimi ragazzi” che proprio in questi giorni (rispettivamente il 22 e il 23 settembre) tagliano il traguardo delle 90 primavere, e a cui ildidedica unad’autore, realizzata dall’artista grafico Stefano Rovai. "Anche io sono senza fine” è l’affettuoso messaggio autografo che Ornellaha fatto recapitare alper ringraziare dell’iniziativa, con riferimento a uno dei tanti successi scritti per lei da, la meravigliosa “Senza fine”. La“Due bellissimi ragazzi” dedicata a Ornellae Ginosarà esposta da domani nel foyer del, in quella sorta di hall of fame che, attraverso opere grafiche d’autore, ripercorre artisti ed eventi che hanno segnato gli oltre 45di attività della struttura.