Fashion&Talents Onorato | Appuntamento prezioso per scambi culturali

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – “L’Accademia del Lusso ci ha ormai abituati a produzioni di altissimo livello in uno dei luoghi più belli del mondo. Non soltanto i familiari delle studentesse e degli studenti dell’Accademia, ma anche tantissimi turisti rimangono estasiati rispetto a questoche peraltro offre unoo culturale con università di altri Paesi. Un’occasione per incentivare ancora di più la creazione di nuovi talenti”. A dirlo è l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro, intervistato dall’Adnkronos ieri sera a Roma, in occasione della sfilata-evento ‘Fashion&Talents’, organizzata da università eCampus e Accademia del Lusso, in Piazza di Spagna. Tema di quest’anno ‘Oniricon’, per celebrare il maestro del cinema Federico Fellini.