FANTACALCIO – L’ULTIMA SPIAGGIA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 settembre 2024), siamo solo agli inizi, ma è già tempo di ultime spiagge per molti fantallenatori e non solo! Sono un fantacalcista e, in quanto tale, d’estate al mare studio il.Per tanti anni sono stato sempre lì, sempre in quella stessa.E’ in fondo a tutte le altre, dove non c’è più sabbia, nemmeno ghiaia.