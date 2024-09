Fantacalcio i cinque difensori da non schierare in questo 5 turno di Serie A

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Manca pochissimo all’inizio della 5ª giornata diA. Dunque, eccovi ida nonperIl campionato sta entrando sempre più nel vivo. Dopo la sosta per le nazionali lo scorso weekend le squadre sono rientrate in campo e non sono mancate le sorprese. Ma non c’è più tempo perarticolo, ida nonin5°diA è stato pubblicato prima Sportnews.eu.