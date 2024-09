F1 qualifiche GP Singapore 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) La F1 raggiungeper il diciottesimo Gran Premio della stagione. Le strade della città dell’Asia sudorientale ospitano una delle gare in notturna più attese dell’anno, ma anche una delle più ostiche. I piloti devono infatti fare i conti con il caldo asfissiante, che li porta a perdere in media sette chili al termine del weekend. Il Circus lascia Baku, ma non i circuiti cittadini e sarà dunque importante riuscire nella sessione disingaporiana, che deciderà la griglia di partenza di domenica. In un weekend che andrà in scena tra il 20 e il 22 settembre, letroveranno spazio sabato 21 a partire dalle 15:00 italiane. La sessione sarà trasmessa ina tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di NOW e di Sky Go, disponibili previo abbonamento.