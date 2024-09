F1 GP Singapore Sainz | L’obiettivo è ripetersi importante la qualifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Ho fatto simulatore, come sempre, ma ho anche riguardato per filo e per segno come abbiamo gestito la corsa lo scorso anno.è chiaro: ripeterci“, sono queste le parole di Carlosin vista del Gran Premio di, gara che lo ha visto vincitore lo scorso anno. “A differenza di quella di Baku, la pista di Marina Bay mi piace davvero tanto. Non vedo l’ora di scendere in pista per verificare il nostro livello di competitività. Su questo circuito ègirare il più possibile per prendere confidenza con il circuito e poi bisogna prepararsi per laperché la posizione sulla griglia di partenza può fare la differenza tra giocarsi la vittoria e doversi accontentare di un piazzamento“, ha detto il 55. “Una volta ancora la cura dei dettagli potrà fare la differenza e noi ci stiamo preparando per questo weekend nella maniera migliore“.