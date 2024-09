Ex Ilva solo tre imprese interessate all' intero gruppo Tredici in gara

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mancaun giorno alla chiusura del bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse verso l'exdi Taranto, messa in vendita dal governo. Per il momento nessuna delle aziende che a voce ha manifestato la volontà di formulare un'offerta per l'acciaieria ha presentato domanda in maniera ufficiale, ma entro questa sera - riporta Il Sole 24 Ore - dovrebbero essere almeno 13 le società che manifesteranno il proprio interesse per il. Ai nastri di partenza, in una posizione avanzata, ci sono gli ucraini di Metinvest dell'oligarca Rinat Akhmetov, gli indiani di Vulcan Green Steel (ramo cadetto della famiglia Jindal) insieme ai loro connazionali di Steel Mont e i canadesi di Stelco, a loro volta da poco acquisiti dagli americani di Cleveland-Cliffs. Questi tre sarebbero interessati a tutta la ex.