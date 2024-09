Estintore lattina e caricabatterie usati come nascondiglio per la cocaina | inflitti 4 anni

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di giovedì 19 settembre 2024) COPERTINO - Si trovava ai domiciliari per una vicenda di droga, ma avrebbe continuato a spacciare sfruttando alcuni permessi che gli consentivano di allontanarsi per fare fronte a esigenze di vita e lavorative e così per lui, Stefano Danisio, 49enne di Copertino, scattò un nuovo arresto in