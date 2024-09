Esonero choc per la bandiera giallorossa la rabbia e i dubbi dei tifosi La Roma scarica De Rossi e punta su Juric

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Capitan Futuro fa definitivamente parte del passato della, anche come allenatore: Daniele De, ieri mattina, è infatti stato esonerato dal club giallorosso che, nel pomeriggio, si è accordato con Ivanil quale, dopo avere raggiunto Trigoria per firmare il contratto, ha poi diretto il primo allenamento alla guida della squadra. L’ex tecnico granata si è legato allacon un accordo sino al termine della stagione e opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla pma Champions League. De– che lo scorso 26 giugno aveva rinnovato il contratto sino al 2027 – è il primo tecnico a saltare in Serie A in questa stagione.