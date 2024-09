Emilia-Romagna Baruffi Pd a Musumeci | “Mente i conti sono in ordine Governo non venga a darci lezioni”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il sottosegretario alla Presidenza dell', Davide, replica alle dichiarazioni del ministrosulle mancanze nella gestione dei fondi per le emergenze: "Quei soldistati spesi meglio e prima di qualsiasi altra Regione e lui lo sa, gli vengono rendicontati. Perché non confrontiamo quei dati con quelli di quando era presidente della Sicilia?", dice in un'intervista a Fanpage.it.