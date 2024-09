E R - Medici in prima linea cosa fanno oggi i protagonisti

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’affasciante pediatra Clooney è una delle star più potenti di Hollywood, la bella infermiera Julianna Margulies spicca tra le signore della tv e il dolce Noah Wyle ritorna in corsia. Come sono gli attori di E.R. -in, 30 anni dopo.