Droga e anabolizzanti | imprenditore e dipendente nei guai

(Di giovedì 19 settembre 2024) TORRE DEL GRECO – A Torre del Greco i carabinieri hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio un 36enne commerciante del posto, l’uomo è incensurato. Poco prima dell’orario di chiusura il blitz dei carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. La perquisizione avviene nel negozio di abbigliamento a via Nazionale che gestisce il 36enne Nel locale vengono rinvenuti e sequestrati due confezioni di marijuana per un peso complessivo di 74 grammi e un bilancino di precisione.anche per il commesso del negozio. Durante le operazioni, infatti, i militari trovano 8 boccette di sostanze dopanti del tipo winstrol, testosterone, trenbolone e drostanolone e 2 confezioni con all’interno 9 fiale di testosterone e boldenone. L’uomo, 39enne, dovrà rispondere di ricettazione e uso di sostanze