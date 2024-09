Dopo ‘gattara senza figli’ Harris accusata di non essere una vera madre

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Polemiche per la frase della governatrice dell'Arkansas, ex portavoce di Trump alla Casa Bianca I repubblicani continuano ad attaccare Kamala, in corsa per diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti, per nonbiologica. Ela "gattarafigli", la frase del candidato alla vice presidenza Dj Vance che continua a