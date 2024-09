Doping il tennista Stefano Battaglino squalificato 4 anni per aver assunto Clostebol | le differenze dal caso Sinner

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il massimo della pena, quattrodi squalifica peril, la stessa sostanza a cui era risultato positivo il numero 1 del tennis J. Situazione simile, ma dinamiche ed esiti legali differenti per il collega, 26, oltre il numero 500 della classifica Atp. L’atleta infatti dovrà stare lontano dal campo di gioco. Mercoledì 18 settembre il Tribunale di Arbitrato Sportivo (Tas) di Losanna ha confermato la squalifica che gli era stata inflitta in primo grado dall’International Tennis Integrity Agency (Itia). Come riporta il Corriere, la positività diera stata riscontrata durante il torneo di Casablanca del 2022. IlIl 14 settembre 2022, durante il torneo di Casablanca (Marocco),sta sfidando al primo turno lo spagnolo Barreto Sanchez.