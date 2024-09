Donne alla riscossa alla sala Molière per la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 19 settembre 2024)presentata la nuovadal direttore artistico e attore Nando Paone. Femminedove, prendendo in prestito il titolo del brano dell’operetta “La vedova Allegra” musicata da Franz Lehár, la nuovasi chiamerà “eterni dei”. Tante quote rosa per il nuovo cartellone, quindi, che