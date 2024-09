De Rossi esonerato e tifosi della Roma furiosi rafforzata la sicurezza a Trigoria e all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Agentipolizia in divisa e in borghese, a loro supporto anche il personaledigos diè sorvegliata speciale e domenica lo sarà anche l'. La situazione, in queste ore sotto controllo, potrebbe però degenerare. D'altronde inisti sono in subbuglio dopo