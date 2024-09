Danno la colpa al conduttore ma guardate qua come cade | il video virale di Reazione a Catena | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) APino Insegno continua a battere record di share e di ascolti. Ma sui social c'è qualcuno che chiede alla Rai un rinnovamento per lo studio. Infatti diversi telespettatori lamentano uno stallo sulla scenografia del programma che però in tutti questi anni è stata la caratteristica principale del game show. I colori accesi ma anche la celebre postazione per i concorrenti hanno rappresentato un corso cromatico per il successo di questo programma. Ma a quanto pare nelle ultime ore qualcuno vorrebbe un cambio radicale in studio, almeno per evitare qualche capitombolo dei concorrenti. Infatti è diventatosui social, soprattutto su X, unche immortala la caduta evitata all'ultimo secondo da una concorrente. Proprio mentre si apprestava a rispondere, la concorrente ha perso l'equilibrio e ha cercato in extremis di restare ancorata al bancone dello studio.