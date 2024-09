Dalla cultura all’editoria passandro per la solidarietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Salone Nautico non mancherà di certificare la propria attenzione allaorganizzando e ospitando, con il Progetto BITTA64, la presentazione di alcuni libri. Tra gli altri, ’L’Amore non lo vede nessuno’ di Giovanni Grasso, scrittore e consigliere per la Comunicazione del Presidente della Repubblica e ’La fine dell’Inghilterra. Un Paese smarrito, un trono vacillante’ del saggista Antonio Caprarica.