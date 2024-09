Daily Crown | donna ammalata di cancro scrive a Carlo e il re le risponde

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Parigi, 19 set. (Adnkronos) – Una lettera aper esprimere il proprio sostegno al re malato di. L’ha scritta a giugno unafrancese, anche lei afflitta dalla stessa malattia dal 2020. Fatiha Wycisk, che vive a Guémené-Penfao, nella Loira Atlantica, assieme alla missiva, ha inviato al sovrano la sua autobiografia, ‘La bambina che voleva avere gli occhi verdi’, e una decina di giorni fa ha ricevuto, con sua grande sorpresa, una risposta personalizzata. “Spesso manda cartoline già predisposte ai fan. Mi sono detta che forse non mi avrebbe risposto”, ha detto laa Le Figaro. Invece, all’interno di una busta ricoperta di stemmi reali, ha trovato una lettera, nella quale un intermediario diIII le ha scritto, a mano: “Il re mi prega di ringraziarvi per il vostro messaggio confortante e per il premuroso dono che avete generosamente inviato a Sua Maestà”.