Dà fuoco ad un' auto poi danneggia la volante della Polizia | fermato straniero ubriaco

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Paura, la scorsa notte, a Battipaglia, dove uno, probabilmente, avrebbe incendiato una vettura parcheggiata in via Belvedere per motivi in corso di accertamento. Il casoSul posto sono giunti i vigili delper domare le fiamme e gli agentidi Stato che