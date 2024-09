Curiosità cavallo a spasso a Dragonea | entra in un negozio e si avvicina ad un bus

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono diventate virali, le foto di undi Vietri Sul Mare. L’equino ha anche fatto capolino in un, per poirsi ad un autobus in sosta. Lalanciata da Amalfinotizie ha fatto il giro dei social, suscitando stupore tra i cittadini.