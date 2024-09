Cruciani a gamba tesa su magistrati e sinistra | Caso unico al mondo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) La vicenda Open Arms ha fatto scoppiare la polemica sull'intromissione della magistratura nella politica. Matteo Salvini rischia sei anni di carcere per aver messo in pratica una linea di governo in fatto di contrasto dell'immigrazione clandestina. Giuseppe, tar gli ospiti idi Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete4, ricorda che "negli ultimi giorni abbiamo assistito in Europa a qualcosa di particolare". A cosa si riferisce il conduttore de La Zanzara, su Radio 24? "In Germania un signore non è un pericoloso estremista di destra ma è il primo ministro socialista Scholz, una persona molto di, ha deciso di fare un'operazione di chiusura nei confronti dell'immigrazione clandestina - argomenta- Non è un estremista di destra, e ha detto: siamo noi a decidere chi entra in Germania".