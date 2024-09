Cremonese i convocati per il Catanzaro | assenze pesanti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ attesa in vista della prossima giornata di Serie B. Lasi prepara per la sfida al “Ceravolo”, in programma venerdì 20 settembre contro ilper la 6ª giornata del Campionato di Serie BKT: kick off alle 20.30. Tra gli assenti lo squalificato Lochosvhili; Buonaiuto, Ceccherini e Ravanelli (problemi muscolari); Bonazzoli (problema fisico), Nasti e Majer (influenzati). L’elenco deiPORTIERI 1 Fulignati, 21 Saro, 22 Jungdal DIFENSORI 4 Barbieri, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 25 Triacca, 26 Antov, 3 Quagliata, 42 Moretti CENTROCAMPISTI 6 Pickel, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 57 Lordkipanidze, 62 Milanese, 98 Zanimacchia ATTACCANTI 9 De Luca, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 97 Gabbiani L'articolo, iper ilCalcioWeb.