Cosche e politica a braccetto | chiesta sorveglianza speciale per assistente parlamentare mafioso

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024)rischia la: la Dda di Palermo ha chiesto, per il 53ene Antonello Nicosia, una misura di prevenzione per 4 anni. In sostanza, se i giudici accoglieranno la ridei pm, dopo che avrà scontato la pena di 13 anni, inflitta