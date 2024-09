Corte Ue annulla stop Bce su Berlusconi in Mediolanum

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladi Giustizia Ue ha accolto il ricorso Fininvest eto la decisione della Bce contro la partecipazione qualificata detenuta dalla finanziaria in Bancaeccedente il 9,99%. La decisione era motivata allora dalla mancanza del requisito di onorabilità di Silvio. Secondo la, la Bce non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte didi una quota per una situazione che risultava unicamente dalla conservazione di una partecipazione qualificata che aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell'Unione, su cui l'istituto centrale si era basato.