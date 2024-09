Coppa stagionata richiamata per rischio Listeria la marca e i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) In Italia si continua a parlare di possibili rischi di contaminazione microbiologica da. Dopo gli ultimi allarmi e maxi richiami delle scorse settimane, il Ministero della Salute ha fatto sapere di aver deciso per il richiamo di un prodotto presente negli scaffali dei supermercati per precauzione. Si tratta dellaprodotta da Industria Salumi Simonini Spa presente nei supermercati col marchio Salumeria del Corso o Stella Montis. Richiamo per laCome reso noto dal Ministero della Salute tramite due note pubblicate sul proprio sito, laoggetto di richiamo è quella prodotta da Industria Salumi Simonini Spa, stabilimento che si trova in via per Modena a Castelvetro, in provincia di Bologna. Si tratta di un prodotto che sugli scaffali dei supermercati può trovarsi con marchio Salumeria del Corso o Stella Montis.