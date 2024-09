Coppa Davis sarà Italia-Argentina Contro Baez e compagni la prima tappa verso la difesa dell' insalatiera

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sorteggiato il tabellonea Final 8 di, in programma al 'Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpenà di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. L’avversariocampione in carical’, con possibile semifinale per gli azzurriuna fra Usa e Australia. Dall’altra parte del tabellone, invece, le sfide Canada-Germania e Spagna-Olanda. L’