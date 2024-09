Conte Noi e Juve su livelli diversi ma in cerca di riscatto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Schillaci era un esempio per noi del Sud, un uomo sempre umile ma che ce l'aveva fatta" NAPOLI - "Ci auguriamo che possa essere una sfida che possa contare qualcosa e avere un valore importante sia per lache per noi. Oggi è presto per dirlo. Si parte su due. Ci sono 18 punti d