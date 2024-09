Conte | Faccio parte della storia della Juve ma oggi ho il piacere e l' orgoglio di allenare il Napoli | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024)ntus-, inevitabilmente, non sarà una partita come le altre per Antonio. Tredici anni da calciatore e tre da allenatore dei bianconeri, lo collocano nel 'pantheon' dei tifosintini. Il tecnico salentino tornerà sabato pomeriggio a Torino da avversario, per la prima volta con il