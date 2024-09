Cinisi furto di rame in un parcheggio vicino all' aeroporto

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024)in unprivatoal Falcone Borsellino. I ladri si sono intrufolati in un'area gestita dalla JoRent che si trova a, in contrada San Giovanni, portando via circa 200 metri di cavi in, materiale edile e altro ancora.Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i