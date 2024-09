Cina è morto lo scolaro nipponico accoltellato a Shenzhen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il bambino giapponese di 10 annimercoledì mattina anelle prime del mattino. Lo riferisce su X l'ambasciata nipponica a Pechino, secondo cui il decesso è avvenuto "dopo il fallimento dei tentativi di soccorso". "Esprimiamo dolore e dispiacere" per la vicenda e, allo stesso tempo, "la nostra ambasciata ritiene che la situazione sia seria e spera sinceramente che il governo cinese faccia del suo meglio per proteggere i cittadini nipponici in, scopra la verità e impedisca che simili incidenti si ripetano". L'episodio ha visto un uomo accoltellare e ferire lodi 10 anni di una scuola giapponese a, di cui non era stata riferita in un primo tempo la nazionalità, a circa 200 metri dall'entrata della struttura.