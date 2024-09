Chiara protagonista di una canzone | scritta da intelligenza artificiale e due avvocati di Napoli

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 19 settembre 2024) «piange, non avrebbe mai pensato di spegnere il tuo sorriso, piange anche il sole che non potrà baciare più il tuo viso». Inizia così il brano con il quale due professionisti hanno tradotto in parole e musica la dimostrazione di affetto chesta dimostrando aJaconis, la