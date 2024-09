Champions dolceamara per l' Atalanta 0-0 contro l' Arsenal

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) A Bergamo rimpianti per gli orobici: Raya para un rigore calciato da Retegui. BERGAMO - Finisce 0-0 la sfida tra, match valido per la prima giornata della nuovaLeague. Buon punto per la squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria di domenicala Fiorentina,