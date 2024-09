Castelfidardo arriva Gambini | Darò tutto almeno per la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) ANCONA Camerano e Chiaravalle proveranno sabato a muovere la classifica nella A Gold. Le ’nostre’ giocheranno in casa ospitando rispettivamente Pressano e Bozen. "Peccato, perché i dettagli come al solito fanno la differenza - dice coach Guidotti del Chiaravalle dopo Cingoli -. Dispiace per le palle che abbiamo sbagliato quando eravamo avanti di un punto. Complimenti per la bella cornice di pubblico e per i tanti tifosi che ci hanno seguito. Andiamo avanti con il lavoro, umiltà ed entusiasmo. Andremo ad affrontare così Bolzano, un’altra corazzata". Coach Carvalho del Camerano cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. "La squadra sta crescendo e stiamo lavorando bene – afferma il tecnico dei gialloblu –. Ci manca ancora un pizzico d’esperienza che può fare la differenza in alcuni momenti del match. Comunque la strada intrapresa è quella giusta". A Gold maschile, 2^ giornata.