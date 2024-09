Case distrutte e città allagate | con il clima sempre più caldo le alluvioni colpiscono il mondo intero

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lein Bangladesh, le inondazioni che hanno flagellato il Corno d'Africa, il tifone Yagi che ha causato centinaia di vittime in diversi paesi del Sud Est Asiatico e la tempesta Boris che ha piegato l'Europa centro-orientale ed è ora arrivata in Italia: in diverse parti del, le