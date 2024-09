Calendario Champions League oggi | orari 19 settembre tv streaming quali partite su Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Latornaprotagonista anche, eccezionalmente di giovedì, con la terza parte della prima giornata di questa incredibile stagione 2024-2025. Saranno 6 lein agenda, in questo 19: 2 nello slot delle ore 18.45, mentre 4 saranno in programma nello slot delle ore 21.00. Piatto forte, sotto tutti i punti di vista, il match del Gewiss Stadium fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Arsenal di Mikel Arteta: un duello intensissimo fra i bergamaschi e i londinesi. Di seguito tutte le gare in programma in questo 19, con le varie possibilità di seguire i match fra tv e, con Sky Sport, NOW e Sky Go a trasmettere tutti gli incontri previsti.IN TV (giovedì 19) 18.45 Diretta Gol– SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW 18.