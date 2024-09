Calcio | D' Aversa Finora buon Empolima a Cagliari la gara più difficile

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) "la squalifica è finita e andrò in panchina, la scaramanzia è dei deboli", dice il tecnico dei toscani EMPOLI - L'inizio di stagione è stato ottimo, ma non bisogna abbassare la guardia. Parola di Roberto d'che individua la sfida del suo Empoli, domani alle 18.30 in casa del, come la