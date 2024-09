Calano gli investimenti in startup in Italia -51% nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)sensibilmente, in, gliin: nelil volume di round (ad alto rischio, ndr) raccolti è stato pari a circa 1,130 miliardi di euro, in flessione del 51,5% rispetto all'exploit del 2022, quando si sono raggiunti i 2 miliardi di euro circa. Un andamento che si registra anche nei primi sei mesi del 2024, con 250 milioni di euro investiti (-48% rispetto ai primi 6 mesi del). Sono i numeri diffusi danel corso della RomeWeek, il festival internazionale in programma oggi e domani al Gazometro, che ha l'obiettivo di unire tecnologia e innovazione al mercato dei capitali. Inal 31 dicembreleattive erano 16.500 (-3.5% rispetto al 2022), un quarto delle quali circa (oltre 4.000) localizzate in Lombardia.