Caivano | crack da un tubo di scarico 28enne arrestato

(Di giovedì 19 settembre 2024). L’indagato non si è accorto di essere pedinato dai carabinieri quando ha tirato fuori la droga daldiI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dihannoper detenzione di droga a fini di spaccio N. G.,del posto già noto alle forze dell’ordine. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli L’uomo era in auto quando è entrato in una corte condominiale del centro di. Non si è reso conto di essere pedinato dai militari. Ha aperto la portiera e si è chinato per raccogliere un involucro da un piccolodi. Non ha fatto in tempo a chiudere lo sportello che i carabinieri lo hanno accerchiato e bloccato.Sequestrati 55 grammi di, quelli contenuti nella bustina raccolta e i 150 euro che aveva in tasca, verosimilmente provento illecito.